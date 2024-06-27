Российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине.

За ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в том числе "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.

"К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что всего Россия применила 6 ракет разных типов и 23 ударных БПЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области России);

4 крылатых ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области России);

23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск РФ).

Большую часть целей украинским защитникам удалось уничтожить, не сбили только "Кинжал".

Атака России ночью 27 июня - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июня Россия совершила комбинированную атаку, подняв в небо в том числе носитель аэробаллистических ракет "Кинжал" - истребитель-перехватчик МиГ-31.

Взрывы в связи с атакой российских войск слышали в разных регионах страны, включая Хмельницкую (Староконстантинов), Ивано-Франковскую, Полтавскую (Миргород), Киевскую, Николаевскую области.

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