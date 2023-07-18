Трафик российского туризма в оккупированный Крым блокирует российскую логистику на юг Украины на фоне украинского контрнаступления.

Вчерашняя атака на Крымский мост, приведшая к частичному разрушению пролетов и нарушению автомобильного движения, вероятно, усложнит российскую логистику на юге Украины, говорится в последнем отчете Института изучения войны.

Как отмечается, судя по видеозаписям, один пролет моста через Керченский пролив обвалился, а другой пролет поврежден. В Минтрансе России утверждали, что удары не повредили железнодорожный мост или опоры автомобильного моста, а через несколько часов после удара железнодорожное движение через Керченский мост восстановилось. Российские оккупационные власти перенаправили интенсивный гражданский транспорт из оккупированного Крыма в Россию через оккупированный юг Украины, а российские источники сообщили о значительных пробках в Джанкойском районе Крыма и оккупированной Херсонской области в сторону Мелитополя.

"Продолжающаяся неспособность российского правительства перевести российское общество на военное положение окажет значительное влияние на российскую логистику, поскольку трафик российского туризма в оккупированный Крым блокирует российскую логистику на юг Украины в разгар украинского контрнаступления", - говорится в отчете.

Видео дня

Отмечается, что российские туристы, бежавшие из оккупированного Крыма, вероятно, усложнили трафик и усложнили российскую логистику из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей. Оккупационные власти попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы смягчить непосредственные проблемы с транспортом.

Как отмечают аналитики, Крымский мост проходит вдоль одной из двух наземных линий связи (GLOCs), поддерживающих южную группировку войск России, а другой маршрут проходит через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Этот маршрут материально-технического обеспечения теперь является единственной точкой для снабжения большого количества механизированных российских сил на юге Украины, необходимых для противостояния украинским контрнаступлениям.

"В то же время российские и оккупационные чиновники продолжали рекламировать оккупированный Крым как туристическое направление, призывая российских гражданских проезжать через зону боевых действий, а не советовать им избегать ее, как это сделало бы ответственное правительство... Президент России Владимир Путин даже приказал использовать российские военные средства для переправки туристов через Керченский пролив", - отмечают аналитики.

Соответственно, делают вывод аналитики, российская логистика на юге Украины, вероятно, пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Поэтому российские формирования в Запорожской области, которые уже жалуются на дефицит поставок, будут иметь еще большие проблемы, если туристические и другие гражданские перевозки будут замедлять материально-технические маршруты поддержки российских сил на юге Украины.

Атака на Крымский мост - что надо знать

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате чего один из пролетов автомобильной части моста обрушился, другой поврежден. Это привело к остановке автомобильного движения и многокилометровым пробкам. На полуострове оказались заблокированными около 50 тысяч российских туристов.

Россия уже традиционно обвиняет в нанесении ударов Киев, в то же время Украина официально отрицает причастность к ударам.

Так, в СБУ отмечали, что подробностями атаки поделятся только после победы.

В то же время в Офисе президента высказывали мнение, что мост могли взорвать сами же россияне. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также не исключила, что Россия сама могла осуществить такую провокацию, с целью выйти из зерновой сделки.

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