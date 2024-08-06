Захватчики отремонтировали паром, который ранее тоже был поражен ВСУ.

После того, как ВСУ поразили паром "Славянин" в порту "Кавказ" (РФ), российским оккупантам все же удалось восстановить функционирование паромной переправы. Об этом во время телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, среди заметных изменений в море можно назвать то, что противнику удалось восстановить переправу.

"Это сделано за счет отремонтированного одного из паромов, который был поврежден в прошлый раз - он был поражен Силами обороны. Он меньше чем "Славянин" вдвое по количеству вагонов, которые вмещает, но как видите другого выхода у них нет", - констатировал военный.

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Он также добавил, что в Черном море утром было зафиксировано присутствие двух подводных лодок - обе они являются носителями крылатых ракет - общий залп "Калибров" может составлять 8 единиц. Как отметил Плетенчук, возможно, происходит ротация субмарин, потому что одна из них уже давно находится на дежурстве.

Он добавил, что пока нет новых деталей о пораженной российской субмарине "Ростов-на-Дону", которую Силы обороны "достали" недавно во временно оккупированном Крыму. В то же время он рассказал, что после ее первого поражения (в 2023 году), захватчики перетащили субмарину в другое место, где прятали под средствами маскировки. В то же время российские пропагандисты неоднократно отмечали, что эта подводная лодка будет отремонтирована.

"Врагу ранее уже намекали, что украинский Крым нельзя использовать как ремонтную базу... Сейчас, как и в прошлый раз, она получила существенные повреждения... Подробности будут позже", - сказал представитель ВМС ВСУ.

Он добавил, что сейчас в Крыму остается вспомогательный флот РФ и корабли, которые в силу определенных причин не в состоянии выйти в море.

Удар по парому "Славянин" - детали

23 июля губернатор Краснодарского края обвинил Украину в атаке на паромное судно. Вечером того же дня Генштаб ВСУ отчитался об успешном поражении парома "Славянин", который захватчики использовали в военных целях. "Славянин" - железнодорожный паром, который предназначен для транспортировки железнодорожных вагонов по Керченскому проливу. Ранее, в мае, были существенно повреждены два таких парома - Авангард и Конро Трейдер. После поражения "Славянина" больше паромов такого класса нет в этом регионе. Говорилось, что у врага остались только автомобильные паромы, которые предназначены для того, чтобы перевозить автомобильный транспорт по Керченскому проливу.

Впоследствии в ВМС ВСУ сообщили, что после этого в Азовском море исчезли все российские корабли. Украинские военные связали это с поражением "Славянина".

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