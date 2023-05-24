Кларк считает, что оно завершено.

Вторжение бойцов "Российского Добровольческого Корпуса" на территорию РФ стало позором для россиян.

Об этом заявил британский аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News. По его словам, это вторжение "позорит" русских, но, вероятно, оно закончилось. Также он считает, что утверждение России о гибели 70 человек выглядит правдоподобно."Там было несколько машин, по крайней мере один танк, о котором мы знаем, и они, возможно, захватили пару бронемашин", - добавил он.

Кларк отметил, что сражений было не так много, однако россияне были потрясены происходящим. Теперь вопрос в том, были ли украинцы замешаны в этом. "Это настоящая проблема для них, если они это сделали", - отметил аналитик.

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Бойцы РДК зашли на территорию РФ: что известно

Напомним, что утром 22 мая бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" и "Легиона "Свобода России" зашли на террриторию Белгородской области и атаковали Грайворон.

В Офисе президента Украины заявили, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, но не имеет к этому отношения.

Власти РФ ввели на территории области режим "контртеррористической операции" и план "Эдельвейс". На следующий день они заявили, что якобы убили 70 военных, а также уничтожили четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

В Министерестве обороны Украины заявили, что после этой атаки перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил.

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