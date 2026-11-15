Украинские дроны атаковали аэродром 'Липецк-2': повреждены Су-34 и командный пункт

Осколки пробили фюзеляж истребителя Су-34, а командный пункт и ангар для ремонта авиатехники получили повреждения.

В результате удара Сил обороны Украины по российскому военному аэродрому"Липецк-2" 13 ноября были повреждены истребитель-бомбардировщик Су-34, командно-диспетчерский пункт и ангар для ремонта авиационной техники. На самолете зафиксированы повреждения фюзеляжа от осколков, сообщает ресурс "Досье Шпигуна".

В ходе атаки украинских сил на аэродроме "Липецк-2" были поражены несколько объектов военной инфраструктуры.

В частности, попадание в командно-диспетчерский пункт привело к незначительным повреждениям оборудования. Также осколками был поврежден фюзеляж российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Кроме того, под удар попал ангар, предназначенный для ремонта авиационной техники.

Аэродром используется 968-м исследовательско-инструкторским смешанным авиационным полком (воинская часть 81819). Там базируются боевые самолеты Су-34 и Су-35 Воздушно-космических сил России.

Атаки на оккупантов – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские беспилотники нанесли удар по мосту через реку Миус в Ростовской области России. Это важная логистическая артерия на трассе Р-280, по которой россияне перебрасывают военную технику, боеприпасы и горючее на оккупированные территории Украины, в частности в Мариуполь и Крым.

Ранее во время атаки на балтийский порт Усть-Луга несколько беспилотников поразили российский ракетный корабль. Арон Калмус, заместитель командующего дивизией Сил обороны Эстонии, подтвердил, что корвет "Наро-Фоминск" подвергся обстрелу в районе острова Гогланд в Финском заливе. Его поразило значительное количество беспилотников.

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