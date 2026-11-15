Украинские БПЛА перебили важную логистическую артерию оккупантов в Ростовской области (фото)

По этому маршруту враг перебрасывает военную технику, боеприпасы и топливо, в частности в Мариуполь и Крым.

Украинские беспилотники нанесли удар по мосту через реку Миус в Ростовской области России. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, который связывают с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым.

В сообщении отмечается, что мост "устал". А на фото видны значительные повреждения, в частности в центре моста.

"Это важная логистическая артерия на трассе Р-280, по которой россияне перебрасывают военную технику, боеприпасы и горючее на оккупированные территории Украины, в частности в Мариуполь и Крым", – подчеркивается в сообщении.

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Удары по российским захватчикам

Как сообщалось, ранее во время атаки на балтийский порт Усть-Луга несколько беспилотников поразили российский ракетный корабль. Арон Калмус, заместитель командующего дивизией Сил обороны Эстонии, подтвердил, что корвет "Наро-Фоминск" был поражён в районе острова Гогланд в Финском заливе. Его поразило значительное количество беспилотников.

Кроме того, в ночь на 15 ноября БПЛА атаковали "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамске в российском Татарстане. После удара на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Это предприятие входит в холдинг "СИБУР" – крупнейшую нефтехимическую компанию России. Это одно из крупнейших предприятий отрасли не только в России, но и в Восточной Европе.

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