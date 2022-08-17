Указанные ракеты могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Министр обороны Украины Алексей Резников дал понять, что Украина еще не получала от США ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров.

В интервью "Голосу Америки" он выразил надежду, что Штаты как можно скорее примут соответствующее политическое решение о предоставлении Украине указанных снарядов.

"Надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATACMS. Как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира", – сказал он.

Министр рассчитывает, что США предоставят Украине больше артиллерийских систем, снарядов и ракет.

Как известно, после первых взрывов в оккупированном Крыму 9-го августа, одной из версий произошедшего называли удар ракетами ATACMS.

Напомним, Резников заявил, что у Украины нет ограничений относительно ударов по оккупантам в Крыму.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.