Россия не может позволить себе дальнейшую эскалацию.

Россия не может позволить себе дальнейшую эскалацию, однако война в Украине может затянуться на длительный период.

Об этом заявил эксперт по внешней политике ХДС Германии Родерих Кизеветтер, сообщает Die Zeit.

Эксперт считает последние предупреждения президента России Владимира Путина "пустыми угрозами" - Россия не может позволить себе дальнейшую эскалацию.

"Они зависят от военного успеха - к лучшему или к худшему. Мы должны дать понять нашему населению, что нам нужна определенная настойчивость. Санкции имели драматический эффект, но на это нужно время – "один-два года", - заявил он.

Кизеветтер утверждает, что российские арсеналы исчерпаны, а российские войска несут потери. При этом эксперт отметил, что Кремль может специально допустить "сиризацию" войны в Украине.

"Это означает, что война исчезнет из заголовков и какое-то перемирие позволит РФ восстановиться, а Украина останется "обрубком". Тогда миллионы уедут из страны, потому что увидят, что у нее нет будущего", - пояснил Кизеветтер.

Напомним, Владимир Путин на встрече с фракциями Государственной Думы заявил, что Россия якобы еще "всерьез не начинала войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что такие слова российского диктатора рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Кроме того, Путин заявил что Запад хочет воевать "до последнего украинца" и "все к этому идет".

В Офисе президента Украины назвали его "мантру" еще одним доказательством "продуманного российского геноцида".

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