Офицер отметил, что война приобретает затяжной характер при сохранении достаточно высокого уровня интенсивности самих боевых действий.

Украинцы должны быть готовы к продолжительной войне с РФ и помогать стране одержать победу.

Такое мнение в интервью Голоса Америки выразил офицер 95 бригады Юрий Кочевенко, который ушел на фронт рядовым добровольцем в 2014 году.

"Я настраиваю себя на длительную войну и я буду защищать Украину сколько смогу, сколько мне здоровья и сил хватит. А это может быть несколько лет, как минимум", - сказал он.

По словам военного, то, что мы видим, говорит о том, что война приобретает затяжной характер при сохранении достаточно высокого уровня интенсивности самих боевых действий.

Кочевенко вспомнил, что в первые недели войны говорили, что у России "блицкриг" не удастся и она посыпется. "Мы видим, что этого не произошло... Авторитарные режимы всегда имеют хорошие мобилизационные ресурсы, у них есть механизм принуждения, который позволяет из своей нации и страны выжимать последние соки. И это сейчас мы видим в России", - пояснил военный.

Он отметил, что россияне открыто заявляют, что для них поражение в этой войне – это конец самой России.

"Итак, мы не должны ждать, что они сдадутся только потому что у них не получилось сразу. Они погонят еще тысячи, десятки и сотни тысяч своих сограждан на "убой", как они сейчас гонят жителей оккупированных территорий Донецка и Луганска. И мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул военный.

Он отметил, что каждый должен понять, что это на долго и что он будет делать. Будет работать, платить налоги и служить в ВСУ столько, сколько будет нужно, а не пока не устанет, будет организовывать международную поддержку, волонтерскую помощь.

По мнению военного, мир должен понимать, что украинцы воюют не только за свое государство. "Мы за весь свободный мир здесь стоим. Мы упадем - пойдут к вам. Мы сейчас защищаем не Украину, мы сейчас защищаем весь свободный мир", - заявил Кочевенко.

В связи с этим военный призвал европейских партнеров Украины непрерывно поставлять оружие. "Мы нуждаемся в западном оружии, лучшемо оружии, все, что можете, давайте, не лучшее – тоже давайте, все пойдет в дело. От поставки этого оружия зависит наша боеспособность и насколько мы можем эффективно поражать врага", - отметил он и добавил, что от западного оружия однако не зависит готовность украинцев биться.

"Будут "стингеры" и "леопарды" или не будут, мы все равно будем бить врага. Если у нас останутся только камни и палки, мы все-равно будем бить врага. Они не остановят нас отсутствием оружия, они должны это понимать. Если они хотят, чтобы это быстрее закончилось и чтобы зло не одержало победу, они должны все усилия направить на нашу поддержку. Мы не просим у них умирать вместе с нами... Мы просим только помочь нам сделать так, чтобы умерли они – враг, русские", - подытожил военный.

Как сообщал УНИАН, 9 июня офицер 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Кочевенко объяснил, почему украинцам необходимо победить прямо сейчас. Военный призвал украинцев делать все возможное для победы - ради будущего детей.

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