В результате обстрела погибла 57-летняя женщина, еще двое мужчин ранены.

Российские войска нанесли удар по городу Купянск Харьковской области, в результате чего погибла женщина, ранены двое мужчин. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удар по городу Купянск. В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Получили ранения 57-летний и 61-летний мужчины", - заявил чиновник.

Синегубов добавил, что оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.

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По словам начальника Купянской МВА Андрея Беседина, удар был нанесен из артиллерии около 08:30. Погибшая и раненые — жители дома.

"Было прямое попадание в дом, в квартиру, где погибла женщина", - рассказал он Суспильному.

Ситуация на Купянском направлении

Российские оккупанты уже длительное время пытаются наступать на Купянском направлении. Тяжелые бои идут вокруг села Синьковка.

По мнению военных экспертов, враг осуществляет попытки наступления, чтобы продвинуться в сторону Купянска, поскольку этот город для них очень важен с точки зрения логистики.

Недавно в Кондрашовской и Куриливской громадах Купянского района ввели обязательную эвакуацию населения из-за сложной ситуации з безопасностью.

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