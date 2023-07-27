На видео результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас".

Украинский FPV-дрон на востоке страны уничтожил российскую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек".

"Украинский FPV-дрон превратил российский "Солнцепек" в кучу лома. Это - результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас", который приобрели в рамках "Армии дронов" за средства компании Everstake", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, "Солнцепек" является тяжелой и очень опасной огнеметной системой залпового огня, которой оккупанты обстреливают украинские территории. Его выстрел способен уничтожать все - от бронированной техники до объектов инфраструктуры.

"Теперь у россиян минус одна такая система. И, конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше. "Армия дронов" продолжает расти. Спасибо бойцам за работу", - добавил министр.

Армия дронов Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 июня Министерство цифровой трансформации начало подготовку дополнительных 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта "Армия дронов".

26 июля премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов" заявил, что Кабинет министров Украины в этом году инвестирует 40 миллиардов гривен в украинских производителей беспилотников.

Кроме того, 26 июля стало известно, что государственная программа "Армия дронов" в поддержку украинского контрнаступления отправляет на фронт 1 700 беспилотников. Государство в течение 2023-го закупит в сотни раз больше дронов, чем в прошлом году, отметил министр цифровой трансформации.

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