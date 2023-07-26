Государство в течение 2023-го закупит в сотни раз больше дронов, чем в прошлом году, отметил министр цифровой трансформации.

Государственная программа "Армия дронов" в поддержку украинского контрнаступления отправляет на фронт 1 700 беспилотников.

В Минцифры понимают важность для фронта обычных "Мавиков", поэтому за этот год государство закупит еще тысячи таких дронов, что "в сотни раз больше, чем в прошлом году". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Поддерживаем контрнаступление - отправляем на фронт 1 700 беспилотников. Среди них - ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а потом уничтожать вражеские цели. Все беспилотники приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов", - отметил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня стало известно, что Министерство цифровой трансформации начало подготовку еще 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта "Армия дронов".

Также 21 июля стало известно, что украинские "птички" проекта "Армия дронов" только за ночь уничтожили два российских танка на сумму более 4,4 миллиона долларов.

26 июля премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов", заявил, что Кабинет министров Украины в этом году инвестирует 40 миллиардов гривень в украинских производителей беспилотников.

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