У Путина не знают, как проводить "референдумы" в областях, части которых находятся под оккупацией.

В Кремле нет понимания, как проводить "референдумы"в Украине и готовятся к их возможному переносу.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Сейчас Россия контролирует лишь 60% Донецкой области, но оккупанты не отказываются от намерения провести так называемый референдум о присоединении. "Выборы" должны состояться 11 сентября, но армия якобы "буксует" процесс. Если до этой даты оккупантам не удастся захватить больше территории региона, то ее "присоединят" к РФ по умолчанию.

Такой же сценарий оккупанты планируют применить и в отношении Херсонской и Запорожской областей.

"Наши источники в Кремле отметили, что в мае-июне российские власти были уверены, что к сентябрю Донецкая область "уже какое-то время" будет под их контролем - и там можно будет спокойно" подготовить референдум. Неправильно оценили ситуацию на фронте", - пишет издание.

Источники также сообщили, что Москва предельно не в восторге от необходимости постоянно переносить "референдумы", ведь это может вызвать у людей подозрение, что российские власти потеряли контроль над ситуацией. Распространение таких настроений среди населения оккупированных территорий повредит авторитету оккупантов и спровоцирует непредсказуемые последствия.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что единственный возможен территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на рубежи 1991 года. ВСУ будут последовательно освобождать все захваченные территории, включая Крым.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России.

Ранее президент Украины также отметил, что в случае проведение "референдумов" переговоры с Украиной для РФ будут закрыты.

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