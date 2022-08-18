По его словам, любой территориальный компромисс с Москвой - это война, отложенная на будущее.

Украина не будет соглашаться ни на какие территориальные компромиссы с Россией. Всяческие компромиссы с Кремлем лишь отложат войну на будущее.

Об этом написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Относительно вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деокупация к границам 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем, - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет российскому "колосу на глиняных ногах", - заявил Данилов.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что единственный возможен территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на рубеже 1991 года. ВСУ будут последовательно освобождать все захваченные территории, включая Крым.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России.

Ранее президент Украины также отметил, что в случае проведение "референдумов" переговоры с Украиной для РФ будут закрыты.

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