12 мая стало известно о том, что россияне потеряли в Черном море еще один военный корабль / фото REUTERS

Российский корабль "Всеволод Бобров" был подбит при попытке доставить на остров Змеиный систему ПВО.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Фейгин Live

Он сообщил, что это судно тылового обеспечения, которое прибыло с Северного флота РФ.

По его словам, предварительные данные, которые надо уточнять, свидетельствуют о том, что корабль не затонул, но имеет серьезные повреждения.

"Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером с четыре футбольных поля, на котором прятаться негде", — резюмировал Арестович.

Затонувшие корабли оккупантов:

12 мая стало известно о том, что россияне потеряли в Черном море еще один военный корабль. 

Одесская областная военная администрация подтвердила поражение Вооруженными силами Украины российского корабля типа 23120 у острова Змеиный.

В апреле в Черном море украинскими ракетами"Нептун" был уничтожен крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота, который в конце февраля пограничники со Змеиного острова послали на "х*й".

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