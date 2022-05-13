Предварительные данные, которые надо уточнять, свидетельствуют о том, что корабль не затонул, но имеет серьезные повреждения.

Российский корабль "Всеволод Бобров" был подбит при попытке доставить на остров Змеиный систему ПВО.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Фейгин Live.

Он сообщил, что это судно тылового обеспечения, которое прибыло с Северного флота РФ.

По его словам, предварительные данные, которые надо уточнять, свидетельствуют о том, что корабль не затонул, но имеет серьезные повреждения.

"Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером с четыре футбольных поля, на котором прятаться негде", — резюмировал Арестович.

Затонувшие корабли оккупантов:

12 мая стало известно о том, что россияне потеряли в Черном море еще один военный корабль.

Одесская областная военная администрация подтвердила поражение Вооруженными силами Украины российского корабля типа 23120 у острова Змеиный.

В апреле в Черном море украинскими ракетами"Нептун" был уничтожен крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота, который в конце февраля пограничники со Змеиного острова послали на "х*й".

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