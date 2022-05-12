В Черном море во время войны с Украиной Российская Федерация потеряла еще один корабль.
РФ лишилась судна тылового обеспечения проекта 23120, сообщает "24 канал", ссылаясь на источники в разведке.
По его данным, у РФ только два таких корабля - это "Эльбрус" и "Всеволод Бобров".
По предварительным сведениям, российский корабль в ночь на четверг, 12 мая, шел в направлении украинского острова Змеиный и по неизвестной причине загорелся.
Журналисты узнали, что началась спасательная операция, а потом обгоревшее судно половину ночи пыталось дойти до берегов захваченного РФ Крыма - к севастопольскому порту.
"... Вроде бы, это россиянам удалось, и судно таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать", - отмечается в материале.
Журналисты добавили, что корабли проекта 23120 можно называть новейшими, и для оккупантов даже временная потеря одного из таких суден во время войны является критической.
Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ вторглись в Украину. Российская сторона также обстреливала нашу территорию из вооружения кораблей, которые находились в Черном море.
В апреле в Черном море украинскими ракетами "Нептун" был уничтожен крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота, который в конце февраля пограничники со Змеиного острова послали на "х*й".
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 12 мая были ликвидированы 13 вражеских кораблей/катеров.
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