По его словам, уже вскоре захватчики будут вынуждены обороняться, а не наступать.

Характер войны в Украине меняется не в пользу врага. Уже вскоре российские оккупанты на некоторых направлениях потеряют способность наступать и сосредоточатся на переходе в оборону.

Об этом в интервью 24 канала заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, еще неделю назад никто не мог представить, что ВСУ будут наступать на определенных направлениях. Изменение риторики Кремля и возможность украинских защитников переходить в контрнаступление на отдельных участках фронта являются свидетельством поступления западного оружия и укрепления наступательного потенциала ВСУ.

"Беру на себя смелость заявить, что русские прекрасно поняли, что следующей фазой войны будет их оборона в направлении от Харькова до Херсона", – утверждает Арестович.

Он отметил, что россияне рассеиваются и массово отказываются от войны. Это разрушает их наступательные возможности.

"Также стоит добавить, что у россиян совсем все плохо с мобилизацией. В таких городах, как Москва из 50 потенциальных призывников, нашли 2 человека. Эта война для них абсолютно бесперспективна и они это очень хорошо понимают", – пояснил Арестович.

Он убежден, что война закончится для оккупантов поражением. В то же время ВСУ смогут отвоевать все оккупированные территории.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что понадобится несколько месяцев, чтобы Украина с помощью западного оружия, которое поступает, установила паритет на фронте в войне с Российской Федерацией.

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