Постановление об аресте Путина должен выписать Международный суд в Гааге.

В Гааге заговорили об ордере на арест Владимира Путина из-за военных преступлений армии РФ на территории Украины.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Постановление об аресте должен выписать Международный суд и получить его будет проще, чем выиграть дело по существу.

Юрист Александр Кноуп, который последние двадцать лет в Гааге защищает диктаторов и генералов, обвиняемых в геноциде и преступлениях против человечности, не верит в то, что Путина доставят в Нидерланды для дачи показаний до окончательного поражения России.

Он рассказал о более действенном варианте относительно того, как можно "достать" Путина.

"Главный прокурор, если он склоняется к тому, что военные преступления были совершены и обвинения может их связать с российской армией и ее командованием, он может попросить судей выписать международный ордер на арест. Во-первых, для этого не требуется присутствие обвиняемого в зале суда. К тому же доказательная база, необходимая для такого решения, незначительна по сравнению с самим судебным процессом", - пояснил юрист.

Отмечается, что если международные судьи выдадут ордер на арест Путина, то его будут обязаны арестовать в каждой из ста двадцати трех стран-участниц римского статута, что сделает РФ еще более "токсичной" для всего мира.

Как сообщал УНИАН, юрист-международник выразил мнение, что после вторжения российских войск на территорию Украины, сторонники президента страны-оккупанта Владимира Путина сделают все возможное чтобы его не довезли живым до Гааги.