После вероломного вторжения российских войск на территорию Украины, сторонники президента страны-оккупанта Владимира Путина сделают все возможное, чтобы его не довезли живым до Гааги.
Такой прогноз озвучил юрист-международник Борис Бабин, сообщает Радио НВ.
"Даже если главу российского государства в Гаагу не довезут (а я думаю, его приспешники сделают все, чтобы он ушел в мир иной до статуса подсудимого), то все равно останется куча российских чиновников первого эшелона (правительство, генеральный штаб, ключевые украинские коллаборанты), которые, безусловно, будут отвечать в Гааге за совершение преступлений против человечности, военных преступлений, преступлений агрессии", - заявил юрист.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.