Сейчас оккупанты вынуждены отходить и закрепляться за железной дорогой, отметил обозреватель.

После освобождения Андреевки в ближайшее время можно ожидать многочисленные контратаки с учетом насыщения локации силами и средствами российских оккупационных войск. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что атаковать будет 72-я ОМСБр РФ.

"Цель продвижения Сил обороны Украины очевидна и сейчас это выход на 0513. Этот выход в значительной степени ослабит логистику и, как следствие, снабжение бахмутского кодла. Причём не столько самим контролем 0513, сколько огневым контролем всей логистики на Бахмут с востока", - отметил эксперт.

Что касается Клещиевки, то, как добавил Коваленко, официальных сообщений о ней нет, но само село сегодня уже отчасти является серой зоной:

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"Оккупанты регулярно пытаются вернуть себе позиции атаками. Думаю, все помнят, как на Клещиевку гнали даже Т-90М "Прорыв". Но все эти попытки были безуспешными и лишь успешно формировали у села свалку металлолома".

Андреевка освобождена - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в Генеральном штабе ВСУ объявили, что украинские воины освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области. Поселок отвоевали в результате слаженных штурмовых действий.

Позже в Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили подробности освобождения Андреевки.

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