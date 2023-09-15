Населенный пункт официально объявили освобожденным от российских захватчиков.

Украинские военные рассказали детали освобождения села Андреевка Великоновоселковской общины Волновахского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Третьей отдельной штурмовой бригады.

"В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала: начальника бригадной разведки врага; трех комбатов; и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, по состоянию на сейчас бои продолжаются, подразделения ВСУ продолжают закрепляться на новых позициях.

"Поэтому о конкретных цифрах 200х, 300х противника и других интересных деталях операции - со временем. Подчеркиваем, подразделения 72-й ОМСБР РФ неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с третьей штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал. Взятие и содержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.

Освобождение Андреевки

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб ВСУ в утренней сводке отметил, что Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещиевки. В ходе штурмовых действий ВСУ овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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