За последние несколько дней десятки россиян погибли из-за ошибок своих командиров.

По мнению аналитиков, российские солдаты массово гибнут из-за своих командиров, которые "опьянены победой", например, отходом ЗСУ с позиций в Авдеевке.

Как сообщает BILD, за последние дни на востоке Украины произошло несколько случаев массовой гибели российских солдат из-за ошибок командования.

В частности, во вторник колонну из шести БТР примерно с 50 солдат послали в лобовую атаку на поселок Ласточкино под Авдеевкой. В результате, оккупанты заехали на минное поле и подорвались. Тех, кто уцелел, добили украинские дроны и, по данным BILD, выжить удалось немногим. Отмечается, что этот бой под Ласточкино, дает ответ на вопрос, "построила ли Украина вторую линию обороны западнее Авдеевки".

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Аналогичные потери российских оккупантов продолжились.

"В тот же день в оккупированном поселке Трудовское близ Волновахи, в 30 км от линии фронта, командиры выстроили три роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Их заметил разведдрон ВСУ, после чего атаковали ракеты комплекса HIMARS. Погибли более 60 человек", — констатирует аналитик издания.

Позднее в Херсонской области HIMARS ударил по скоплению бойцов 810-й бригады морской пехоты ВС РФ во время тренировки – тогда также погибли десятки солдат.

"К массовой гибели российских солдат приводит то, что их командиры, видимо, считают себя непобедимыми после захвата Авдеевки и "опьянены победой", — считает аналитик.

Удар по полигону россиян в Херсонской области - подробности

Напомним, во время удара по вражескому полигону на левом берегу Днепра в Херсонской области ликвидировано, как минимум, 60 оккупантов. По словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, удар был нанесен во время тренировки штурмовых групп, которые отрабатывали слаженность действий. По словам Гуменюк, ЗСУ используют все имеющееся у них оружие и мощность. Она подчеркнула, что по меньшей мере до шести десятков захватчиков точно уже не вернутся на боевые позиции, а остальные данные сейчас доразведываются.

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