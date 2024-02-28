Тенденцию с численностью уточнил Александр Коваленко.

Сколько войск РФ сейчас находится в Украине - военно-политический аналитик Александр Коваленко назвал в цифрах масштабы группировки вражеской РОВ по состоянию на конец февраля.

Он отметил, что речь идет о другом объеме по сравнению со статистикой, которая просматривалась в начале месяца. Разница составляет минус 4 тысячи.

"По состоянию на начало февраля группировка РОВ в Украине составляла более 470 тысяч тел. По состоянию на конец февраля эта численность снизилась до почти 466 тысяч", - сказал Коваленко.

По его словам, важно понимать, откуда именно появились эти цифры. Ведь изначально речь шла о группировке всего в 180 тысяч россиян.

"Дело в том, что группировка РОВ в Украине на протяжении прошедших двух лет неустанно росла. Практически каждый месяц она не уменьшалась, а увеличивалась на +5, +10, +20 тысяч, но росла за счёт не только стабильной компенсации потерь, но и дополнительной отправки людского ресурса в зону БД", - пояснил аналитик.

Коваленко акцентировал, что в численном выражении под конец этого февраля мы видим первый случай столь масштабного сокращения войск РФ. Почти аналогичный рекорд просматривается по БМП и артиллерии: их стало меньше на 200 единиц и 600 стволов соответственно, уточнил обозреватель.

"Отмечу, это все происходит как при работающем ВПК и постоянных поставках техники, так и мобилизационных процессах, оперативно решающих вопрос с людскими потерями", - указал он.

Аналитик подытожил, похоже, есть определенный сбой в отлаженном механизме РФ по наращиванию потенциала и компенсации фронтовых потерь.

Февраль 2024 года станет первым месяцев, который командование РОВ закроет по ряду показателей в "минусе", акцентировал Коваленко.

Эксперт назвал потери Украины в войне

Накануне бывший советник премьера-легенды Британии Маргарет Тэтчер Филипп Карбер озвучил примерные потери армии Украины в войне. Свое мнение он высказал в рамках интервью "Голосу Америки".

Он считает, что речь идет о 250 тысячах украинских военных. Карбер говорит, что эта цифра не окончательная, но очень вероятная. Важно отметит, что речь идет о военных, которые вывели с боеспособности. То есть вместе с ранеными или пленными включительно. Среди них количество убитых - на уровне 50 тысяч.

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