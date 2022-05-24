Зенитный ракетный комплекс AN/TWQ-1 Avenger – основной армейский комплекс ПВО американской армии.

Ленд-лиз от США позволяет говорить, что Украина может получить от США достаточно широкий спектр вооружений. И среди многих действительно нужным Вооруженным Силам Украины позиций на одном из первых мест находятся комплексы противоракетной обороны.

Это связано с необходимостью защиты не только передовых подразделений, но и объектов в глубоком тылу от ударов крылатыми ракетами. И в условиях, когда такая защита должна быть развернута за минимальное время, ставку можно сделать на относительно простую и массовую систему, передача которой не будет представлять большого риска для обороноспособности США.

Учитывая это, одним из многих вариантов остается зенитный ракетный комплекс ближнего действия AN/TWQ-1 Avenger, который в количестве более 700 единиц находится в армии США.

ЗРК AN/TWQ-1 Avenger

Один из показателей простоты системы вооружения является время, которое требовалось для ее создания. В случае с AN/TWQ-1 Avenger на ее создание у Boeing в 1980-х годах потребовалось всего 10 месяцев. Правда, это легко объяснимо тем, что ее основной компонент, ракета, уже была создана. Ведь этот ЗРК использует ракеты от переносного зенитного ракетного комплекса FIM-92 Stinger.

Пусковую, которая состоит из двух блоков по четыре ракеты в каждом, установили на HMMWV вместе со всеми необходимыми прицельными устройствами и пультом управления. Все это позволило сделать максимально мобильное и легкое средство противовоздушной обороны.

Его возможности, благодаря использованию Stinger, позволяют говорить, что он может уничтожать цели на расстоянии 5-7 км в зависимости от версии ракеты А среди задач AN/TWQ-1 Avenger прямо указана возможность уничтожения не только самолетов и вертолетов, но и крылатых ракет.

Этот ЗРК использует мощный прицел с телевизионным и тепловизионным каналом, а также лазерный дальномер, поэтому его реальная эффективность в борьбе против воздушных целей значительно выше, чем у обычного ПЗРК.

Кроме того, AN/TWQ-1 Avenger интегрирован в единую систему противовоздушной обороны, позволяющую передавать на ЗРК информацию о целях и автоматически поворачивать пусковую без участия оператора в нужную сторону. Это значительно упрощает поиск и наведение на цель и минимизирует время для ее уничтожения.

Также известен довольно показательный эксперимент в 2017 году, когда Avenger протестировали для уничтожения малоразмерных БПЛА, который оказался успешным благодаря использованию новой версии ракеты Stinger с неконтактным подрывом.

Дополнительные возможности AN/TWQ-1 Avenger

Крайне важно, что Avenger это довольно легко модифицируемая система. В частности, в некоторых машинах, в первую очередь для морпехов США, на нее дополнительно установлен 12,7-мм пулемет, показавший высокую точность в сочетании с лазерным дальномером.

Также на ЗРК проводились работы по установке новых ракет, значительно расширяющих зоны поражения. Для Украины, в первую очередь, может быть очень интересным вариант с интеграцией ракет AIM-9 доработанных для пуска с земли. В 2012 году компания Raytheon успешно провела такую ​​интеграцию, но в серию машина не пошла. Хотя впоследствии ракета AIM-9X была успешно включена в состав ЗРК NASAMS.

Использование AIM-9X позволит значительно расшить зоны пуска, особенно по высотным целям. Известно, что при воздушном пуске эта ракета имеет дальность поражения до 35,4 км. В случае пуска с земли этот показатель, конечно, будет ниже, но, скорее всего, позволит говорить о поражении целей на дальности свыше 10 км.

Характеристики AN/TWQ-1 Avenger

Шасси : HMMWV

: HMMWV Тип ракеты : FIM-92 Stinger

: FIM-92 Stinger Количество ракет : 8

: 8 Дальность поражения целей : до 7 км

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