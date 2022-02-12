По данным журналистов, это может произойти 15-16 февраля. В то же время, официальные лица в США "не верят, что Путин принял окончательное решение".

ЦРУ и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападение России на Украину, который, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Как пишет немецкое издание Spiegel, американские спецслужбы ЦРУ и военные в течение пятницы, 11 февраля, сообщили федеральное правительство и другие государства НАТО о том, что на основе новой информации, существуют опасения, что наступление может произойти уже в ближайшую среду.

Издание отмечает, что, по словам дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили много деталей о секретных брифингах. Также были описаны пути вторжения РФ и подробности о задачах отдельных российских подразделений. В качестве возможной даты начала вторжения была указана 16 февраля.

На какой информации основывается срочное предупреждение США, в Берлине не знают. Однако отмечалось, что отчеты США были детальными и подкреплены многими источниками, пишет Spiegel.

Отмечается, что нельзя оценить и предсказать неизбежность нападения. Однако инсайдеры также считают возможным, что США сознательно распространяли информацию, чтобы помешать планам российской атаки.

Западные военные и дипломаты заявили, что спецслужбы США, очевидно, перехватили информацию, что Москва подготовила наступление военных в следующую среду. Является ли это решением окончательным, пока невозможно сказать с уверенностью.

Вместе с тем, как пишет издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден также сообщил союзникам, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.

Однако, по данным издания, европейцы дали понять Белому дому, что имеют другие данные от разведки. В частности, такую оценку дали в Британии.

Как отмечает издание, еще два европейских чиновника скептичнее оценили данные США. Один из политиков якобы сказал, что "отказывается покупать это".

Журналисты отмечают, что "разведданные по 16 февраля являются сырыми, а не общей оценкой США".

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщило, что новая агрессия РФ против Украины может начаться 15 февраля. По данным собеседников агентства, Россия может пойти на провокацию на Донбассе или нападение на Киев.

В то же время, официальные лица в США "не верят, что Путин принял окончательное решение".

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время Зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 20 февраля.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.

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