Западным СМИ, среди прочего, показали украденные россиянами украшения у украинских гражданских.

Катарское издание Al Jazeera показало вагон-рефрижератор с телами уничтоженных в Украине российских военных.

Как утверждают журналисты, они получили эксклюзивный доступ к месту сбора тел россиян в боях в Киевской области, которых командование РФ покинуло на произвол судьбы.

На кадрах видны фрагменты формы российской армии, бронежилеты российского производства, шевроны, свидетельствующие о принадлежности убитых к элитным российским войскам, а в вещах солдат нашли украденные у гражданских золотые украшения.

Сюжет был обнародован в большом репортаже издания, посвященному празднованию Москвой Дня Победы.

"В то время как Россия готовит демонстрацию силы, чтобы отпраздновать годовщину своей победы во Второй мировой войне, реальность ее битвы в Украине кажется гораздо мрачнее.", - пишут журналисты.

Война в Украине: обновленные данные

Российские оккупанты не прекращали наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

Украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже 26 тыс. российских оккупантов. Наибольшие потери противника 9 мая наблюдались на Авдеевском направлении.

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