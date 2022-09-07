Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные действия военных на фронте позволяют задержать больше врагов для освобождения пленных украинцев.
Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.
Он подчеркнул, что работа по освобождению пленных украинцев продолжается и никогда не прекращалась.
"И активные действия наших защитников означают также и возможность задержания достаточного количества врагов, чтобы побудить к обмену и освобождению украинских пленных", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина помнит обо всех украинцах, которых незаконно удерживают оккупанты.
Напомним, в Европарламенте хотят присудить народу Украины и Зеленскому премию имени Сахарова "За свободу мысли".
Европарламент с 1988 года присуждает премию имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основополагающие свободы.
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