Зеленский подчеркнул, что работа по освобождению пленных продолжается и никогда не прекращалась, а Украина помнит обо всех украинцах, которых незаконно удерживают оккупанты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные действия военных на фронте позволяют задержать больше врагов для освобождения пленных украинцев.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что работа по освобождению пленных украинцев продолжается и никогда не прекращалась.

Видео дня

"И активные действия наших защитников означают также и возможность задержания достаточного количества врагов, чтобы побудить к обмену и освобождению украинских пленных", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина помнит обо всех украинцах, которых незаконно удерживают оккупанты.

Напомним, в Европарламенте хотят присудить народу Украины и Зеленскому премию имени Сахарова "За свободу мысли".

Европарламент с 1988 года присуждает премию имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основополагающие свободы.

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