Во время наступления вражеские потери в пять раз выше, чем во время обороны, отметил журналист.

Активизация российских оккупационных войск на Авдеевском направлении связана с тем, что российский диктатор Владимир Путин приказал захватить всю Донецкую область до 31 декабря 2023 года. Такое заявление сделал журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Враг начал фактически наступательные действия, а во время наступления потери в пять раз выше, чем во время обороны. Они пытаются сейчас взять Авдеевку, выйти на Купянск, и, соответственно, ведя наступательные действия, несут большие потери. Они вернулись фактически к практике "мясных штурмов", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению Гармаша, главе Кремля необходим выход войск РФ на админграницы Донецкой области, чтобы начать переговорный процесс, после которого диктатор надеется заморозить войну.

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"Я думаю, это связано с тем, что поставлена задача выйти на границы Донецкой области до 31 декабря, потому что до этого Путин не может начать разговор о переговорных каких-то процессах. Ведь Россия согласна на переговоры с учетом сложившейся территориальной реальности, но пока ее не устраивает сложившаяся территориальная реальность, пока она не "освободит" всю Донецкую область. Путину нужно действительно выйти на эти границы для того, чтобы начинать политические процессы, которые позволят фактически заморозить конфликт. Ему это сейчас необходимо. И поэтому сейчас предпринимаются усиленные попытки выполнить этот приказ. И поэтому мы видим эти "мясные штурмы" и действительно гораздо большие потери", – резюмировал он.

Бои в районе Авдеевки

Недавно российская армия активизировалась в районе Авдеевки Донецкой области. Враг начал штурмовать украинские позиции с применением огромного количества личного состава и техники. Там уже которые сутки подряд продолжаются тяжелые бои.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что наступательные действия РФ возле Авдеевки являются сигналом от Путина глобальным элитам, что они должны принять его план новой системы мироздания, где Россия может пренебрегать нормами международного права.

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