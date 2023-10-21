Эскалация в этом районе не случайность.

Попытки российской армии наступать в районе Авдеевки является сигналом от Владимира Путина глобальным элитам, что они должны принять его план новой системы мироздания, когда РФ может не считаться с международным правом.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Безусловно, это не случайность. Путину надо доказать глобальным элитам, что у него есть определенные способности. Что либо будут приняты его условия, то есть, чтобы он не проиграл – это главное для Путина сегодня, то Путин для этого и эскалирует... эскалация нужна Путину, чтобы доказать глобальным сообществам, чтобы они приняли его план нового мира, где россияне могут вести себя не взирая на международное право", - сказал он.

По словам Подоляка, попытка захватить Авдеевку также должна показать мировым лидерам, что у россиян есть еще достаточно ресурсов для ведения войны.

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"Он им говорит: "Либо вы примете наши условия, и тогда мы останемся на части оккупированной территории и таким образом будем считать, что Россия одержала победу, либо будем продолжать эскалацию как таковую", - отметил он.

Также Подоляк указал на то, что Путину все равно, сколько погибнет украинцев и российских военных в этих попытках захватить Авдеевку.

"Для Путина сегодня главное - остаться частично на оккупированных территориях и перевести эту войну в конфликт меньшей интенсивности, где можно проводить определенные переговоры, как это было после 2014 года, но с другими условиями, потому что после 2014 года Путин продолжал выдавать себя за человека, который принимает глобальные правила игры, который придерживается международного права, то после полномасштабного вторжения Путин хочет, чтобы ему позволили не считаться с международным правом в полном объеме", - сказал он.

Война в Украине: ситуация возле Авдеевки

Российские войска с 10 октября безуспешно пытаются наступать в районе Авдеевки с целью захватить город. За это время враг потерял уже несколько тысяч солдат и десятки единиц техники.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, России нужна победа на фоне их лживых заявлений, что наступление ВСУ на юге провалилось. За незначительное расширение серой зоны в районе Авдеевки россияне платят несопоставимую цену.

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