Во время Второй мировой советские войска в течение почти 14 месяцев атаковали незначительную территорию таким же образом, как россияне штурмуют Авдеевку.

Штурмы Авдеевки Донецкой области российскими оккупационными войсками напоминают события времен Второй мировой войны. Такое мнение высказал военный историк Василий Павлов.

"Здесь события вокруг Авдеевки можно сравнить с целым рядом событий времен Второй мировой войны на Восточном фронте, или скажем с таким известным событием, как битва за Ржев, где советские войска в течение почти 14 месяцев атаковали незначительную территорию, как раз и волнообразными атаками и огромными потерями не могли ее захватить", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, это десятки или сотни событий, которые можно назвать "На безымянной высоте". И таких высот, где Красная армия "положила сотни тысяч своих воинов" в попытке успеть до определенной даты или выполнить приказ, было тысячи.

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"То же мы сейчас можем видеть и под Авдеевкой: волны пехоты, волны техники, которые истребляются и это очень напоминает события Второй мировой войны", – резюмировал Павлов.

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В течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. По информации Генерального штаба ВСУ, большая часть столкновений произошла на Авдеевском и Марьинском направлениях. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Между тем на Таврическом направлении украинские военные нанесли врагу большие потери. Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что общие потери россиян составили почти 500 человек.

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