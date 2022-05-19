Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов из Беларуси по территории Украины.

В Гомельской области Республики Беларусь проводится инженерное оборудование аэродрома, который в дальнейшем может быть использован как военная база России.

Об этом во время брифинга сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Он подчеркнул, что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов из Беларуси по территории Украины.

"По имеющимся данным, противник начал мероприятия инженерного оборудования аэродрома Зябровка Гомельской области, который в дальнейшем может использоваться как военная база Российской Федерации на территории Республики Беларусь", - подчеркнул Громов.

В Брестской и Гродненской областях проверяются способности местных органов власти по формированию органов управления и подразделений территориальной обороны.

"На одном из полигонов прошла тренировка в наведении понтонной переправы и форсирование водной преграды реки Неман подразделениями 6-й отдельной мотострелковой бригаде города Гродно. Видимо, белорусам не дают покоя лавры батальйонно-тактической группы 74-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации, которая форсировала реку Северский Донец... и понесла значительные потери", - сказал Громов.

Как известно, российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: