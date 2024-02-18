Военный НАТО подчеркнул, что вся инфраструктура города уничтожена.

Авдеевка не большая потеря с военной точки зрения. Вся инфраструктура города разрушена массированными российскими бомбардировками.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Брауэр в комментарии Foreign Policy. По его словам, Авдеевки не существует как города.

"В военном плане это не большая потеря (Авдеевка, - УНИАН). Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", - заявил Брауэр.

Издание со ссылкой на аналитиков и экспертов отмечает, что ситуация на поле боя является серьезной, но Украине не грозит крах или большие неудачи на фронте.

"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили В 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно одержали победу", - добавил Брауэр.

Вывод войск из Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский завил, что было принято решение о выводе украинских войск из Авдеевки. Он отметил, что защитники сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери – как в живой силе, так и в технике.

Вечером представитель третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин заявил, что вывод войск еще продолжается. По его словам, часто подобные операции кажутся более сложными, чем проведение штурмов.

В 3-й ОШБр говорят, что с момента передислокации бригады в Авдеевку, врагу были нанесены немалые потерь - в частности, более 1500 убитыми и более 3500 – ранеными.

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