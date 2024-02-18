На фоне не видно ни одного уцелевшего здания.

Один из воинов Третьей отдельной штурмовой бригады снял фрагмент боя с российскими захватчиками в Авдеевке Донецкой области.

Ролик опубликовал майор ВСУ, заместитель командира третьей штурмовой Максим Жорин. Он уточнил, что автор видео-боец 3 роты 1 штурмбата.

"Авдеевка глазами бойца 3 роты 1 штурмбата нашей Третьей штурмовой. В таких условиях проходили городские бои, хотя слово "Городские" - это очень условно. Авдеевка-еще один город - призрак", - отметил Жорин.

На кадрах слышны звуки взрывов и свист пуль рядом с воинами. На фоне не видно ни одного уцелевшего здания украинской Авдеевки.

Вывод войск из Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский завил, что было принято решение о выводе украинских войск из Авдеевки. Он отметил, что защитники сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери – как в живой силе, так и в технике.

Вечером представитель третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин заявил, что вывод войск еще продолжается. По его словам, часто подобные операции кажутся более сложными, чем проведение штурмов.

В 3-й ОШБр говорят, что с момента передислокации бригады в Авдеевку, врагу были нанесены немалые потерь - в частности, более 1500 убитыми и более 3500 - ранеными

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