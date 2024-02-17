В бригаде акцентировали на массированном применении россиянами артиллерии.

По состоянию на вечер 17 февраля вывод ВСУ из Авдеевки продолжается. Как отметил спикер Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин, такая операция даже сложнее штурмовой, пишет LIGA.net.

Он акцентировал на массированном применении россиянами артиллерии и "карт-бланше" на использование дорогостоящих управляемых авиационных бомб.

"Это сложная операция. Потому что такие операции часто сложнее, чем штурмовые. Они должны быть синхронными и слаженными, нужна четкая коммуникация с разными подразделениями. Но пока все проходит успешно. Почему это так сложно – потому что важно, что мы задали врагу ту линию фронта, которую считаем нужной. Соответственно, сейчас ее удерживаем", - отметил Бородин.

Он добавил, что на Авдеевском направлении сконцентрирована большая и мощная группировка врага, но Силы обороны Украины нанесли "очень серьезный" урон личному составу армии РФ. Это заставило россиян перегруппироваться.

Авдеевка - новости

Ранее Третья отдельная штурмовая бригада показала видео, как бойцы передвигались в Авдеевке под вражескими обстрелами.

Также стало известно, что последнюю дорогу из Авдеевки в течение недели обороняли спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины в составе Сил безопасности и обороны.

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