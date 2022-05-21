Хамхоева ликвидировали в ночь на 21 мая.

В Украине уничтожили племянника заместителя министра обороны России Адама Хамхоева, который был командиром десантно-штурмовой роты и воевал против Украины.

О его смерти сообщает издание The Magas Times со ссылкой на "офицерский корпус" Ингушетии.

Другое местное издание "Фортанга" пишет со ссылкой на источник, что ликвидированный – племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Сообщается, что Хамхоева убили в ночь на 21 мая.

Потери России в Украине

Украинские военные за 20 мая ликвидировали еще 150 российских захватчиков. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля уничтожено 28 тыс. 850 оккупантов.

Враг потерял 1 тыс. 278 танков (15 за минувшие сутки), 3 тыс. 116 боевых бронированных машин (26 за сутки), 596 артиллерийских систем, 201 реактивную систему залпового огня (1 за сутки), 93 средства ПВО, 204 самолета, 169 вертолетов (один за сутки), 462 беспилотника оперативно-тактического уровня (два за сутки), 104 крылатые ракеты (1 за сутки), 13 кораблей/катеров, 2 тыс. 178 единиц автомобильной техники и автоцистерн (16 за сутки), 43 единицы спецтехники.

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