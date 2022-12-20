Ленд-лиз анонсирован, ждет своего времени, это запасной ресурс, отметил Петр Черник.

Ход развязанной Россией войны против Украины переломает авиация, уверен военный эксперт Петр Черник.

"ВСУ нужны дальнобойные ракеты (ATACMS), и, конечно, по-настоящему ход и логику этой войны переломает авиация. И я не то что надеюсь, я уверен на 100%, что эти 100 миллионов долларов, которые выделил Конгресс США на подготовку наших пилотов, в обязательном порядке будут реализованы. Вопрос только - на каких аппаратах. Я сторонник F-16, F-15 и F-35", - заявил он, передает 24 канал.

Черник добавил, что говорить о том, когда это произойдет, сложно:

Видео дня

"Потому что союзники смотрят на эту войну и в первую очередь американцы через собственную призму. И мы это не отменим. Но есть положительная новость, что 44 миллиарда долларов в бюджет США заложены. Напомню, что ленд-лиз анонсирован, ждет своего времени, это запасной ресурс".

Американские истребители F-16 и F-15 для ВСУ: что сообщалось ранее

Ранее военный летчик-инструктор Роман Свитан заявлял, что американские истребители F-15 и F-16 могли бы помочь Вооруженным силам Украины одержать победу в развязанной Россией войне до конца текущего года.

Военный эксперт Владислав Селезнев уверен, что украинские пилоты уже занимаются по программе пилотирования американских истребителей четвертого поколения F-16, а потому передача данных самолетов Украине – вопрос времени.

Также сообщалось, что в НАТО пересматривают идею о передаче Украине истребителей.