Ход развязанной Россией войны против Украины переломает авиация, уверен военный эксперт Петр Черник.
"ВСУ нужны дальнобойные ракеты (ATACMS), и, конечно, по-настоящему ход и логику этой войны переломает авиация. И я не то что надеюсь, я уверен на 100%, что эти 100 миллионов долларов, которые выделил Конгресс США на подготовку наших пилотов, в обязательном порядке будут реализованы. Вопрос только - на каких аппаратах. Я сторонник F-16, F-15 и F-35", - заявил он, передает 24 канал.
Черник добавил, что говорить о том, когда это произойдет, сложно:
"Потому что союзники смотрят на эту войну и в первую очередь американцы через собственную призму. И мы это не отменим. Но есть положительная новость, что 44 миллиарда долларов в бюджет США заложены. Напомню, что ленд-лиз анонсирован, ждет своего времени, это запасной ресурс".
Американские истребители F-16 и F-15 для ВСУ: что сообщалось ранее
Ранее военный летчик-инструктор Роман Свитан заявлял, что американские истребители F-15 и F-16 могли бы помочь Вооруженным силам Украины одержать победу в развязанной Россией войне до конца текущего года.
Военный эксперт Владислав Селезнев уверен, что украинские пилоты уже занимаются по программе пилотирования американских истребителей четвертого поколения F-16, а потому передача данных самолетов Украине – вопрос времени.
Также сообщалось, что в НАТО пересматривают идею о передаче Украине истребителей.