Президент подчеркнул, что остановить террор и спасти людей можно только оружием.

Президент Владимир Зеленский комментируя утренний массированный ракетный удар России по Украине заявил, что только абсолютное зло может творить такой террор. Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

"Весь день продолжался разбор завалов в Умани, в месте попадания российской ракеты. По состоянию на это время известно уже о 23 погибших, среди них четверо детей. Мои соболезнования родным и близким...", - рассказал он.

Президент отметил, что всем, кто был спасен, – жителям этого дома, соседних домов, которые задело взрывной волной, – оказывается необходимая помощь.

Видео дня

"Ракета по Умани, по городу, который абсолютно мирный, известен всему миру тем, что принимало ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов... только абсолютное зло может творить такой террор против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства напомнил, что на Днепропетровщине в результате сегодняшнего ракетного удара погибли мать и дочь.

"Ольга - 1992 год рождения, и Вероника – 2020 год рождения... еще и трех лет этому ребенку не исполнилось! Вечная память ... соболезнования семье, соболезнования близким...", - сказал он.

Президент отметил, что сегодня воздушным силам удалось сбить большинство российских ракет – 21 из 23.

"Если бы не это - государству-террористу удалось бы забрать значительно больше жизней. И это вновь доказывает, что остановить террор и спасти людей можно только оружием. ПВО, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО, артиллерия, ПРО - все, что необходимо, чтобы дать безопасность нашим городам и селам как в тылу, так и на передовой, чтобы вернуть безопасность нашим людям, которые пока на оккупированной территории. Никого не можем оставить под властью российского зла", - подчеркнул Зеленский.

Ракетный удар по Украине 28 апреля - детали

Сегодня, 28 апреля, около 04:00 российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

В результате обстрела были повреждены здания в Днепре, Умани (Черкасская область) и в городе Украинка Киевской области.

В частности, в Украинке была ранена 13-летняя девочка.

В Днепре российские оккупанты попали в дом школьной учительницы в частном секторе, погибли ее дочь и двухлетняя внучка.

В Умани одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом, в результате чего в нем практически уничтожен целый подъезд. Как сообщалось, 18 человек ранены, 9 из них находятся в больнице.

По состоянию на 19:00 известно о 23 погибших, четверо из которых - дети.