Обстоятельства гибели выясняются.

В районе проведения Операции объединенных сил в понедельник погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

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"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)", - говорится в сообщении.

У погибшего бойца осталась беременная жена.

Командование бригады выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.

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Автор: Юрий Годован