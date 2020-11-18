В районе проведения Операции объединенных сил в понедельник погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщается на странице 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.
Читайте такжеСилы ООС "дали адекватный ответ" оккупантам на их обстрелы – штаб
"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)", - говорится в сообщении.
У погибшего бойца осталась беременная жена.
Командование бригады выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.
Война на Донбассе: важные новости
- В прифронтовой Авдеевке в кинотеатре обнаружили большой тайник с боеприпасами (фото)
- Российские оккупанты в ОРДЛО устроили масштабные военные учения – разведка
- Оккупанты уже неделю блокируют работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация ТКГ
- Боевики дважды обстреляли украинских военных на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram