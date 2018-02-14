Правоохранители объявили в розыск двух "депутатов ЛНР"

В мае-ноябре 2014 года обвиняемые принимали участие в выборах «Народного совета «ЛНР» и были выбраны в этот "законодательный орган".

Прокурор Луганской области Владимир Янко сообщил о подозрении двум бывшим депутатам Луганского областного и городского советов в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, подозреваемым инкриминируют совершение умышленных действий, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя и захват государственной власти; совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повторно по предварительному сговору группой лиц; совершение умышленных действий, направленных на участие и организационное содействие деятельности террористической организации.

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По данным следствия, подозреваемые в мае-ноябре 2014 года принимали участие в выборах «Народного совета «ЛНР» и были выбраны в этот "законодательный орган".

"Сложив присягу «депутата законодательного органа», последние осуществляют свою деятельность на пользу террористической организации, вопреки конституционным правам и свободам граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Указанные лица продолжают осуществлять незаконную деятельность «депутатов законодательного органа», чем обеспечивают функционирование террористической организации «ЛНР»", - пишет пресс-служба.

По информации прокуратуры, "депутаты" объявлены в розыск за укрывательство от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Луганской области.