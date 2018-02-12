Суд требует доставить экс-главаря "ЛНР" и двух боевиков на заседание по сбитому Ил-76

Адвокат Виталий Погосян подал в суд 39 исковых заявлений от родственников погибших военных о возмещении морального ущерба.

Сегодня в Красногвардейском районном суде Днепра началось слушание по делу экс-главаря террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева, которые обвиняются в сбитии Ил-76 под Луганском.

Об этом сообщил адвокат семей погибших военных Виталий Погосян.

По его словам, суд поручил Национальной полиции Украины 13 марта (следующая дата слушания дела) обеспечить доставку в суд обвиняемых или сообщить об их месте нахождения.

Погосян отметил, что он подал в суд 39 исковых заявлений от родственников погибших военных о возмещении морального ущерба - по 500 тыс. грн. за каждого погибшего.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года на территории Луганской области при заходе на посадку в аэропорт г. Луганськ переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. Вследствие поражения самолет загорелся и упал. Погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих, находившихся на борту.

По данным следствия, этот теракт был совершен Патрушевым и Гуреевым по приказу Плотницкого. Все трое обвиняются в совершении террористического акта (ч.3 ст.258 УК Украины).

30 января 2017 года прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении главарей «ЛНР». После определения подсудности дело было передано в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. В свою очередь Высший спецсуд постановил, что дело должны рассматривать в Днепропетровской области.

В июле 2017 года судебное заседание по делу должно было начаться в Бабушкинском районном суде Днепра. Однако коллегия судей приняла самоотвод.

В ноябре Апелляционный суд Днепропетровской области направил материалы уголовного производства в Красногвардейский районный суд Днепра для осуществления судебного производства.

Судья Красногвардейского суда тоже взял самоотвод, а дело для определения подсудности было перенаправлено в Апелляционный суд Днепропетровской области. Тот во второй раз вернул его в Красногвардейский районный суд Днепра.

3 и 30 января 2018 судебные заседания не состоялось из-за болезни судьи, а 31 января - из-за самоотвода судьи.