Украинские военные продвинулись на Донбассе в 2017 году на 10 километров - Турчинов

По словам секретаря СНБО Турчинова, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск «закончились фиаско».

Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий на Донбассе в 2017-м году продвинулись на 10 и более километров и значительно улучшили свои позиции.

Об этом в интервью Громадському сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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«Об этом приятно говорить, что и 2016-й и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшив свои позиции. Это факт», - отметил Турчинов.

По словам секретаря Совета нацбезопасности, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск «закончились фиаско».

«Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появились фото со взятого под контроль украинских военных села Новоалександровка на Луганщине.