Появились фото взятого под контроль ВСУ села Новоалександровка на Луганщине

Сейчас в селе осталось менее 20 жителей, которым военные оказывают помощь.

В сети появились фото со взятого под контроль украинских военных села Новоалександровка на Луганщине.

Фото обнародовала пресс-офицер 831-й бригады тактической авиации Лана Борисова на своей странице в Facebook.

"В деревню мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться дальше, понемногу, но не останавливаясь", – передает пресс-офицер слова дислоцированного в селе военного.

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По словам Борисовой, с 2015 года до освобождения окраины села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позициями боевиков с другой. «Недавно военнослужащие ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под свой контроль», – говорится в сообщении.

По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в селе проживало 124 человека, а сейчас в селе осталось менее 20 жителей, которым военные оказывают посильную помощь, отметила пресс-офицер.

Село не газифицировано, с лета 2014 года - обесточено.