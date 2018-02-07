Луганский аэропорт сегодня: боевики показали новые кадры развалин взлетной площадки (видео)

10:43, 07 февраля 2018
Война
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Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.

На видео также показано, что частично сохранилось подсобное здание.

Международный аэропорт «Луганск » разрушен боевиками в ходе военных действий 2014 года. Аэропорт расположен к югу от города, на расстоянии от центра города около 20 километров. До начала городской черты (поселок Видное) около 9 километров.

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Теги: #Луганкий аэропорт в 2014 году