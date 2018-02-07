Луганский аэропорт сегодня: боевики показали новые кадры развалин взлетной площадки (видео)

Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.

Боевики обнародовали видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта. Читайте такжеСММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 200 взрывов на Донбассе Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов. На видео также показано, что частично сохранилось подсобное здание. Международный аэропорт «Луганск » разрушен боевиками в ходе военных действий 2014 года. Аэропорт расположен к югу от города, на расстоянии от центра города около 20 километров. До начала городской черты (поселок Видное) около 9 километров.

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