Военные медики не могут пользоваться купленными год назад "Богданами", потому что те постоянно ломаются (видео)

Минобороны приобрело 100 автомобилей. И вот через полтора года из 45 машин, которые получили военные, 20 уже вышли из строя.

Волонтеры обнародовали неприятную статистику: среди новых санитарных автомобилей почти половина имеет серьезные дефекты - не разменяв на одометре даже 10-ти тыс. км.

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Перед закупкой народный депутат Ольга Богомолец указывала на то, что деньги (800 тыс. грн за одно авто) хотят использовать на эвакуационный транспорт, который будет работать не на передовой и отмечала, что на таких автомобилях возможно ездить только по трассе.

Специалисты тогда называли недостатками обилие пластиковых деталей, слишком слабую трансмиссию и низкий клиренс.

Однако Минобороны таки приобрело 100 автомобилей. И вот через полтора года из 45 машин, которые получили военные, 20 уже вышли из строя.

Ответ производителя этих машин была однозначен - во всем виновато низкокачественное армейское горючее.