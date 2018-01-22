Военные в зоне АТО вынуждены бороться не только с боевиками, но и с контрабандистами (видео)

В зоне АТО враг дважды нарушал тишину. Под минометными обстрелами побывали позиции ВСУ на Светлодарской дуге и в районе Луганска.

В то время, когда штаб АТО сообщает об уменьшении количества обстрелов и отсутствии потерь на Луганщине, нашим военным сейчас приходится противостоять вражеским диверсантам и работникам-контрабандистам.

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Как говорится в сюжете ТСН, в поселке Лобачеве после перекрытия переправ через реку на оккупированную территорию местные задействуют всю свою флотилию. Тем временем вода подмерзает и количество ходоков с той стороны фронта увеличивается.

Контрабандный трафик на этом участке фронта снизился. Это сразу отразилось на товарах в местном магазине - продуктов "мейд ин Россия" уменьшилось в разы.

Местные, которые до сих пор любят "русский мир" и ждут его возвращения, развернули информационную войну против солдат, которые перекрыли контрабанду. По селу поползли слухи, что наши солдаты якобы берут с човнарей товары и взятку.

За призрачной тишиной в этом районе скрываются многочисленные вражеские ДРГ, снайперы боевиков, замаскированных под местное население.