Лавров снова заговорил о "защите" русскоязычного населения Украины
Глава МИД РФ также потребовал от Запада уважать российские «красные линии», как их уважали во время «Холодной войны».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ намерена «защищать соотечественников» в Украине, где они подвергаются «гонениям», а также потребовал от Запада уважать российские «красные линии», как их уважали во время «Холодной войны».
Об этом он заявил в интервью российской газете «Коммерсант».
«Если исходить из того, что у нас не может быть никаких интересов в регионе, в Евроатлантике, тогда да, граница Российской Федерации - «красная черта». Дело в том, что у нас есть законные интересы, есть русские, которые в одночасье оказались за границей, когда развалился СССР, у нас есть культурные и исторические, тесные личные и семейные связи с нашими соседями», - сказал глава российского МИД.
По его словам, Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников.
«Тем более, когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло в Украине. В день переворота было объявлено, что русский язык должен быть ущемлен», - отметил Лавров.
На замечание, что это решение об отмене статуса региональных языков не было отменено, он заявил, что «да, но это прозвучало».
«Первым действием парламента Украины после переворота был закон о том, что русский язык должен «знать свое место». А место это, грубо говоря, по-простому было под лавкой. Еще через два дня прозвучали заявления, что русские никогда не будут почитать С.Бандеру и Р.Шухевича, поэтому русских из Крыма надо изгнать», - сказал Лавров.
Читайте такжеВ России назвали свои "причины", почему Трамп подписал закон об оружии для УкраиныГлава МИД РФ возмутился, что после его пресс-конференции германская газета напечатала статью, где указала, что он передергивает факты и выдал «мирную демонстрацию крымских татар около Верховного совета Крыма (26 февраля 2014 года - УНИАН) за "попытку выгнать русских с полуострова».
«Достаточно посмотреть видеоролики той поры, когда Верховный совет был просто в окружении бесчинствующих молодчиков, не говоря уже о «поездах дружбы» (данный тезис выдумка российской пропаганды - УНИАН), которые Дмитрий Ярош посылал в Крым», - подчеркнул Лавров.
«Эта украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение (21 февраля - УНИАН), подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано (20 февраля РФ начала военную операцию по захвату Крыма – УНИАН). После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть, и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор. Констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить Минские соглашения», - заявил Лавров.
Он считает, что «это была «красная линия», так же как «красная линия» была перейдена «по приказу» Михаила Саакашвили в момент начала нападения на Южную Осетию, где стояли наши, осетинские и грузинские миротворцы. Но грузинских миротворцев вывели оттуда за несколько часов до начала нелегитимной и абсолютно провокационной атаки».
«У России есть интересы и об этом люди должны помнить. У России есть «красные линии». Я считаю, что серьезные политики в Европе понимают, что эти «красные линии» необходимо уважать, также как их уважали во время «холодной войны», - подытожил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая «так и не применяла» ядерное оружие против украинского государства.