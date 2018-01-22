Лавров снова заговорил о "защите" русскоязычного населения Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ намерена «защищать соотечественников» в Украине, где они подвергаются «гонениям», а также потребовал от Запада уважать российские «красные линии», как их уважали во время «Холодной войны».

Об этом он заявил в интервью российской газете «Коммерсант».

«Если исходить из того, что у нас не может быть никаких интересов в регионе, в Евроатлантике, тогда да, граница Российской Федерации - «красная черта». Дело в том, что у нас есть законные интересы, есть русские, которые в одночасье оказались за границей, когда развалился СССР, у нас есть культурные и исторические, тесные личные и семейные связи с нашими соседями», - сказал глава российского МИД.

По его словам, Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников.

«Тем более, когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло в Украине. В день переворота было объявлено, что русский язык должен быть ущемлен», - отметил Лавров.

На замечание, что это решение об отмене статуса региональных языков не было отменено, он заявил, что «да, но это прозвучало».

«Первым действием парламента Украины после переворота был закон о том, что русский язык должен «знать свое место». А место это, грубо говоря, по-простому было под лавкой. Еще через два дня прозвучали заявления, что русские никогда не будут почитать С.Бандеру и Р.Шухевича, поэтому русских из Крыма надо изгнать», - сказал Лавров.

Читайте такжеВ России назвали свои "причины", почему Трамп подписал закон об оружии для УкраиныГлава МИД РФ возмутился, что после его пресс-конференции германская газета напечатала статью, где указала, что он передергивает факты и выдал «мирную демонстрацию крымских татар около Верховного совета Крыма (26 февраля 2014 года - УНИАН) за "попытку выгнать русских с полуострова».

«Достаточно посмотреть видеоролики той поры, когда Верховный совет был просто в окружении бесчинствующих молодчиков, не говоря уже о «поездах дружбы» (данный тезис выдумка российской пропаганды - УНИАН), которые Дмитрий Ярош посылал в Крым», - подчеркнул Лавров.

«Эта украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение (21 февраля - УНИАН), подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано (20 февраля РФ начала военную операцию по захвату Крыма – УНИАН). После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть, и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор. Констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить Минские соглашения», - заявил Лавров.

Он считает, что «это была «красная линия», так же как «красная линия» была перейдена «по приказу» Михаила Саакашвили в момент начала нападения на Южную Осетию, где стояли наши, осетинские и грузинские миротворцы. Но грузинских миротворцев вывели оттуда за несколько часов до начала нелегитимной и абсолютно провокационной атаки».

«У России есть интересы и об этом люди должны помнить. У России есть «красные линии». Я считаю, что серьезные политики в Европе понимают, что эти «красные линии» необходимо уважать, также как их уважали во время «холодной войны», - подытожил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая «так и не применяла» ядерное оружие против украинского государства.