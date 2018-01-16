На оккупированном Донбассе священники УПЦ МП молятся за боевиков и освящают их оружие - СМИ

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата на оккупированном Донбассе осуждают проведение АТО в стране и оправдывают агрессию РФ.

Сейчас на оккупированных территориях священники Московского патриархата молятся за боевиков, освящают их оружие, передает Gazeta.ua.

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"Много кто не согласен с такой политикой, но молчит из-за страха перед церковной властью. Начнешь сопротивляться — запретят служить или засунут до глухого села", - говорится в сообщении.

Кроме того, напоминает Gazeta.ua, в прошлом году летом один из священников Запорожской епархии отказался отпевать погибшего воина АТО.

Как сообщалось, 31 декабря 2017 в Запорожье 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна на 8-м этаже дома. В тот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением - когда узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ Киевского патриархата. Ребенка же отпели. Священник УПЦ КП, которого успели найти родители, приехал на похороны с другого конца города.

После этого неравнодушные граждане приносили в храмы УПЦ МП куклы в знак солидарности с родителями ребенка, которого отказался отпевать священник.