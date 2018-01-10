Осталась жена и двое сыновей: в АТО погиб боец батальона "Донбасс"
20:11, 10 января 2018
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Военный погиб по дороге в больницу, его ранили в шею.
На востоке Украины погиб житель Буковины / фото УНИАН
10 января утром на востоке Украины погиб житель Черновицкой области. Это старший солдат батальона "Донбасс" – Анадимб Владимир Борисович, 1986 года рождения.
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Человек родился на Херсонщине и женился в селе Тереблече, на Глибоччине. У него остались жена и 2 сыновей, передает "Буковина".
"Он погиб сегодня утром в селе Новолуганское Донецкой области. Во время обстрела из гранатомета. Осколок попал в шею. Погиб по дороге в больницу", - рассказал черновицкий областной военный комиссар Владимир Шведюк.
Как сообщал штаб АТО, с начала суток российско-оккупационные войска провели 4 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
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