Осталась жена и двое сыновей: в АТО погиб боец батальона "Донбасс"

10 января утром на востоке Украины погиб житель Черновицкой области. Это старший солдат батальона "Донбасс" – Анадимб Владимир Борисович, 1986 года рождения.

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Человек родился на Херсонщине и женился в селе Тереблече, на Глибоччине. У него остались жена и 2 сыновей, передает "Буковина".

"Он погиб сегодня утром в селе Новолуганское Донецкой области. Во время обстрела из гранатомета. Осколок попал в шею. Погиб по дороге в больницу", - рассказал черновицкий областной военный комиссар Владимир Шведюк.

Как сообщал штаб АТО, с начала суток российско-оккупационные войска провели 4 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины.