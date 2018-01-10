Боевики сегодня совершили четыре обстрела позиций украинских военных - штаб

С начала суток российско-оккупационные войска провели 4 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в одном случае украинские военнослужащие были вынуждены подавлять огневую активность захватчиков из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 10 января 2018 года. «Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливать из запрещенных Минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины», - сообщили в штабе.

На Луганском направлении, отмечается в сводке, боевики совершили ряд обстрелов позиций сил АТО в районе Светлодарской дуги. В частности, более 30 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупанты выпустили по защитникам Новолуганского. Также у этого населенного пункта боевики активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неоднократно в светлое время суток оккупанты из 82-мм минометов и пулеметов вели огонь по защитникам Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов оккупанты обстреляли опорные пункты украинских воинов неподалеку от Верхнеторецкого.