Один из раненых вчера в зоне АТО украинских военных находятся в тяжелом состоянии - Мотузяник

Один из раненых вчера в зоне проведения антитеррористической операции украинских военнослужащих находится в тяжелом состоянии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский военнослужащий. Однако неподалеку Светлодарска и Новотроицкого получили ранения трое украинских воинов. Один из них находится в довольно тяжелом состоянии. Раненые были доставлены в военные госпитали, им была оказана медицинская помощь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских бойцов.